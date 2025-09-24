Premios Juventud 2025: Magic Dreams anuncia que todos los boletos están agotados

David Candanedo, gerente general de Magic Dreams, confirmó que los boletos para los Premios Juventud 2025 , que se celebrarán este jueves 25 de septiembre en el Figali Convention Center, están completamente agotados.

La información se dio a conocer durante una conferencia de prensa con representantes de los estamentos de seguridad pública y vial, previo al evento. En la misma se detallaron las vías que permanecerán cerradas y los desvíos que se habilitarán horas antes de la ceremonia en las calles aledañas al centro de eventos.

"Como empresa local productora del evento es un reto importante el que hemos asumido, y no es un resultado de una empresa sino de la industria y un país entero, que trasciende el alcance de cualquier campaña publicitaria y plan de medios", destacó Candanedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970903544393085130&partner=&hide_thread=false "Los boletos están agotados, a pesar de no ser un evento multitudinario, sí esperamos mucho público de un perfil alto, muchas personas que están acudiendo a este lugar por primera vez", David Candanedo. pic.twitter.com/yc1PtGbjfh — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.