Calle 7 Panamá: Nixon, Rafe y Kenneth se enfrentarán en la competencia de amenazados

Este martes 23 de septiembre se realizó la última competencia de nominados de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, donde Nixon, Kenneth y Rafe se enfrentarán este viernes en la competencia de amenazados.
Previo a la competencia de nominados, Rafe eligió salvar a Joel, quien avanzó automáticamente a las filas de la recta final de esta temporada.
Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas
- Sol, experimentada de la Furia Roja
- Vicky, experimentada de la Fiebre Amarilla
- Chicky, novata de la Fiebre Amarilla
- Zory, experimentada de la Fiebre Amarilla
Calle 7 Panamá: Competidores amenazados
- Mario, experimentado de la Furia Roja
- Kenneth, novato de la Fiebre Amarilla
- Rafe, experimentado de la Furia Roja
- Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla