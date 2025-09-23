| Telemetro
Calle 7 Panamá: Nixon, Rafe y Kenneth se enfrentarán en la competencia de amenazados

Este martes se realizó la última competencia de nominados de la temporada 25 de Calle 7 Panamá. Ocho competidores lo darán todo para pasar a la etapa verde.

Calle 7 Panamá: Nixon

Este martes 23 de septiembre se realizó la última competencia de nominados de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, donde Nixon, Kenneth y Rafe se enfrentarán este viernes en la competencia de amenazados.

También se confirmó qué competidores avanzaron directamente a la etapa verde, que comenzará el lunes 29 de septiembre.

Previo a la competencia de nominados, Rafe eligió salvar a Joel, quien avanzó automáticamente a las filas de la recta final de esta temporada.

Calle 7 Panamá: Competidoras amenazadas

  • Sol, experimentada de la Furia Roja
  • Vicky, experimentada de la Fiebre Amarilla
  • Chicky, novata de la Fiebre Amarilla
  • Zory, experimentada de la Fiebre Amarilla

Calle 7 Panamá: Competidores amenazados

  • Mario, experimentado de la Furia Roja
  • Kenneth, novato de la Fiebre Amarilla
  • Rafe, experimentado de la Furia Roja
  • Nixon, experimentado de la Fiebre Amarilla
