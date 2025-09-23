Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 15:48

Recorte presupuestario al ITSE genera opiniones en sectores económicos por impacto en talento técnico

El ITSE advirtió que este recorte compromete las oportunidades de acceso para jóvenes y afecta directamente las carreras técnicas.

Ana Canto
El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que sufrió un recorte presupuestario del 57 % para el año 2026, lo que ha generado preocupación entre distintos sectores económicos, incluyendo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), quienes advierten que esta medida pone en riesgo el desarrollo de talento técnico en el país.

La rectora del ITSE, Milena Gómez, reconoció la situación fiscal que atraviesa el país y valoró los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por mantener el funcionamiento del Estado. Sin embargo, advirtió que este recorte compromete las oportunidades de acceso para jóvenes y afecta directamente las carreras técnicas que ofrece la institución.

Gómez señaló que ya ha recibido información oficial por parte del MEF y espera que el presupuesto pueda ser reconsiderado y que se obtenga una respuesta positiva.

Por su parte, el presidente de la CCIAP, Juan Arias, manifestó que el sector privado está invirtiendo activamente en las oportunidades educativas que brinda el ITSE, incluyendo la apertura de espacios para prácticas profesionales y pasantías, con miras a que los jóvenes puedan acceder a empleos fijos.

El recorte al ITSE se enmarca dentro del Presupuesto General del Estado 2026, el cual ha mostrado un impacto significativo en las asignaciones destinadas a universidades oficiales e instituciones educativas públicas.

