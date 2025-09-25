Clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá(IMHPA) emitieron un reporte sobre las condiciones climáticas adversas que afectan al país este jueves, con lluvias fuertes y ráfagas de viento en gran parte del territorio.
Áreas bajo aviso de vigilancias por lluvias en Panamá
Provincias y zonas bajo aviso
- Colón
- Coclé
- Comarca Guna Yala
- Comarca Emberá Wounaan
- Comarca Ngäbe Buglé
- Panamá Oeste
- Panamá Este, Norte y Centro
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Áreas marítimas
Ciudadanos reportan calles inundadas y vías obstaculizadas tras las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este jueves.
Recomendaciones de Sinaproc
- Maneje con precaución en carreteras.
- Evite cruzar ríos y quebradas crecidas.
- Manténgase alejado de árboles frondosos.
- Supervise a niños y personas con discapacidad.
Las autoridades exhortan a la población a seguir las medidas de prevención, mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar emergencias al 520-4429 o al 911.