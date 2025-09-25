Estado del Tiempo Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 09:32

Clima en Panamá para este jueves 25 de septiembre

El Sinaproc e IMHPA alertan por lluvias y ráfagas de viento en Panamá. Revisa las provincias afectadas y medidas de prevención.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá(IMHPA) emitieron un reporte sobre las condiciones climáticas adversas que afectan al país este jueves, con lluvias fuertes y ráfagas de viento en gran parte del territorio.

Las autoridades dan un aviso de vigilancia por lluvias con tormentas hasta el próximo sábado 27 de septiembre. En este momento se reportan lluvias en varios puntos de la región metropolitana.

Áreas bajo aviso de vigilancias por lluvias en Panamá

Provincias y zonas bajo aviso

  • Colón
  • Coclé
  • Comarca Guna Yala
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Panamá Oeste
  • Panamá Este, Norte y Centro
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Comarca Guna Yala
  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Áreas marítimas
Ciudadanos reportan calles inundadas y vías obstaculizadas tras las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este jueves.

Recomendaciones de Sinaproc

  • Maneje con precaución en carreteras.
  • Evite cruzar ríos y quebradas crecidas.
  • Manténgase alejado de árboles frondosos.
  • Supervise a niños y personas con discapacidad.

Las autoridades exhortan a la población a seguir las medidas de prevención, mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar emergencias al 520-4429 o al 911.

