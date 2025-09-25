| Telemetro
Shakira gana en Premios Juventud, Panamá 2025 con "Soltera"

Shakira celebra su triunfo en Premios Juventud 2025 por “Soltera”, destacando la fuerza femenina y el poder de la amistad entre mujeres.

Noemí Ruíz
La estrella internacional Shakira reaccionó con entusiasmo al conocer que “Soltera” fue premiada en Los Premios Juventud 2025 en Panamá. La cantante destacó el mensaje de empoderamiento y unión femenina que la canción transmite.

“‘Soltera’ es una canción que vino a sanar, a cambiar estigmas y a que la palabra misma adquiriera un nuevo significado”, expresó Shakira. “‘Soltera’ es una canción que vino a sanar, a cambiar estigmas y a que la palabra misma adquiriera un nuevo significado”, expresó Shakira.

Además, resaltó la importancia de la amistad y la colaboración entre mujeres: “Soltera me mostró el poder de la amistad, del coleguismo y lo mejor; que las mujeres juntas somos aún más fuertes! Gracias a todos los que la apoyaron, entendieron y abrazaron su mensaje!” Además, resaltó la importancia de la amistad y la colaboración entre mujeres: “Soltera me mostró el poder de la amistad, del coleguismo y lo mejor; que las mujeres juntas somos aún más fuertes! Gracias a todos los que la apoyaron, entendieron y abrazaron su mensaje!”

Con este reconocimiento, Shakira refuerza su impacto positivo en la música latina y continúa inspirando a millones de fans alrededor del mundo con mensajes de unidad, fuerza y empoderamiento femenino.

