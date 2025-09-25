2do pago del PASE-U por el IFARHU: Quiénes cobrarán de primero a partir del 1 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el segundo pago del programa PASE-U se iniciará a nivel nacional a partir del 1 de octubre de 2025, según informó su director, Carlos Godoy.

Durante una entrevista, Godoy detalló que el primer grupo en recibir el pago será el 80 % de los estudiantes que mantuvieron clases regulares durante el primer trimestre, a pesar del paro docente registrado meses atrás.

"Ese 80 % sí estaba dando clases y se le estará generando el pago una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) nos comience a enviar los listados", explicó Godoy, recordando que el primer desembolso correspondiente a matrícula ya se había realizado.

PASE-U IFARHU: Segundo pago inicia el 1 de octubre 2025

En cuanto al 20 % restante de estudiantes, aquellos inscritos en centros donde no hubo clases, deberán recuperar los contenidos pendientes para que se reconozca su asistencia. Solo entonces el Meduca enviará la información al IFARHU para autorizar el pago.

Además, Godoy señaló que se está trabajando en un replanteamiento del presupuesto para cumplir con los compromisos de becas vigentes del periodo 2025 y años anteriores. Esto incluye trasladar recursos de los renglones de Seguro Educativo y Créditos Educativos para saldar los saldos pendientes con los estudiantes.

Con este proceso, el IFARHU busca garantizar que los beneficiarios del PASE-U reciban los pagos de manera ordenada y oportuna, cumpliendo con los compromisos educativos del país.