Feria de empleo ofrece más de 5 mil vacantes en todo Panamá: Conozca cómo aplicar

Hasta el domingo 28 de septiembre estará habilitada la feria de empleo virtual ExpoKonzerta 2025, en la que se estarán ofreciendo más de 5,000 vacantes disponibles por parte de 110 empresas participantes, durante las 24 horas del día.
¿Cómo participar de la ExpoKonzerta 2025?
- Para postularse, es necesario registrarse en el sitio web https://www.konzerta.com/ y hacer clic en la opción "Registrarte".
- En esta sección, deberá ingresar datos como nombre y apellido, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico y una contraseña.
- Por último, acepte los términos y condiciones y cree su cuenta para completar el registro.