Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 13:06

Autoridades investigan el secuestro de un joven en la comunidad de Finca 4 en Bocas del Toro

La denuncia fue presentada por familiares del joven. El personal de inteligencia de Investigación Judicial se encuentra activamente en la búsqueda.

Autoridades investigan el secuestro de un joven en la comunidad de Finca 4 en Bocas del Toro.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

En la comunidad de Finca 4, en la provincia de Bocas del Toro, se reportó el secuestro del joven Boris Guerra, alias "Chicho", quien fue sacado de su residencia por varios sujetos y forzado a ingresar a un vehículo blanco mediante golpes y empujones.

Jorge Bryant, jefe de la zona policial, informó que la denuncia fue presentada por familiares de la víctima y que el personal de inteligencia de Investigación Judicial se encuentra activamente en la búsqueda del joven.

Bryant confirmó que el secuestrado tiene antecedentes por posesión de sustancias ilícitas y que no descartan que el hecho pueda estar vinculado a este delito.

Hasta el momento, los familiares no han brindado declaraciones a los medios de comunicación. La Policía Nacional instó a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con las autoridades.

