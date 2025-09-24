Autoridades investigan el secuestro de un joven en la comunidad de Finca 4 en Bocas del Toro.

En la comunidad de Finca 4, en la provincia de Bocas del Toro, se reportó el secuestro del joven Boris Guerra, alias "Chicho", quien fue sacado de su residencia por varios sujetos y forzado a ingresar a un vehículo blanco mediante golpes y empujones.
Bryant confirmó que el secuestrado tiene antecedentes por posesión de sustancias ilícitas y que no descartan que el hecho pueda estar vinculado a este delito.
Hasta el momento, los familiares no han brindado declaraciones a los medios de comunicación. La Policía Nacional instó a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con las autoridades.