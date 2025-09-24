Presidente Mulino insta a Ucrania a adherirse al tratado de neutralidad del Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un segundo encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante el marco de la Asamblea de la ONU, donde ambos acordaron continuar estrechando lazos diplomáticos y comerciales entre Panamá y Ucrania.
En la reunión, Mulino expresó el respaldo panameño a un cese del conflicto armado en Ucrania, destacando que Panamá votó a favor de la resolución promovida por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a lograr una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia.
El mandatario panameño aprovechó la ocasión para invitar a Zelensky a promover la adhesión de Ucrania al tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal de Panamá, destacando la importancia estratégica de esta iniciativa para la cooperación internacional.
Ucrania podría adherirse al tratado de neutralidad
Zelensky agradeció el apoyo de Panamá y extendió una invitación a Mulino para visitar Ucrania. Ambos líderes discutieron además la crisis humanitaria, enfocándose en las poblaciones afectadas y los niños huérfanos por el conflicto.
Durante el encuentro, Mulino también invitó al presidente ucraniano a participar del II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se realizará en la Ciudad de Panamá en enero de 2026, así como a EXPOCOMER 2026, programada del 10 al 12 de marzo. Zelensky prometió revisar su agenda para confirmar su participación.
Asimismo, Mulino resaltó la apertura de la Embajada de Ucrania en Panamá, oficializada el 3 de marzo de 2025, y la consolidación de los primeros encuentros para establecer la misión diplomática a finales de este año.
Actualmente, Panamá y Ucrania mantienen siete acuerdos vigentes y otros seis en negociación, abarcando comercio, cooperación contra el narcotráfico, educación, intercambio tributario y laboral, fortaleciendo así la relación bilateral entre ambos países.