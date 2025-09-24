Presidente Mulino insta a Ucrania a adherirse al tratado de neutralidad del Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un segundo encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante el marco de la Asamblea de la ONU, donde ambos acordaron continuar estrechando lazos diplomáticos y comerciales entre Panamá y Ucrania.

En la reunión, Mulino expresó el respaldo panameño a un cese del conflicto armado en Ucrania, destacando que Panamá votó a favor de la resolución promovida por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a lograr una paz justa y duradera entre Ucrania y Rusia.

El mandatario panameño aprovechó la ocasión para invitar a Zelensky a promover la adhesión de Ucrania al tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal de Panamá, destacando la importancia estratégica de esta iniciativa para la cooperación internacional.

Ucrania podría adherirse al tratado de neutralidad

image

Zelensky agradeció el apoyo de Panamá y extendió una invitación a Mulino para visitar Ucrania. Ambos líderes discutieron además la crisis humanitaria, enfocándose en las poblaciones afectadas y los niños huérfanos por el conflicto.

Durante el encuentro, Mulino también invitó al presidente ucraniano a participar del II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se realizará en la Ciudad de Panamá en enero de 2026, así como a EXPOCOMER 2026, programada del 10 al 12 de marzo. Zelensky prometió revisar su agenda para confirmar su participación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970943511760453710&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, le expresó a homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski (@ZelenskyyUa), el apoyo panameño para que se ponga fin al conflicto armado que enfrenta su país y lo invitó a que promueva la adhesión de Ucrania al Tratado de Neutralidad y… pic.twitter.com/aBlRJysaAE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

Asimismo, Mulino resaltó la apertura de la Embajada de Ucrania en Panamá, oficializada el 3 de marzo de 2025, y la consolidación de los primeros encuentros para establecer la misión diplomática a finales de este año.

Actualmente, Panamá y Ucrania mantienen siete acuerdos vigentes y otros seis en negociación, abarcando comercio, cooperación contra el narcotráfico, educación, intercambio tributario y laboral, fortaleciendo así la relación bilateral entre ambos países.