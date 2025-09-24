Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 14:09

San Francisco ya tiene nuevo plan de ordenamiento territorial aprobado

El Consejo Municipal aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco tras 11 meses de consultas, poniendo fin a 20 años de desorden urbano.

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo Municipal de Panamá aprobó este martes 23 de septiembre el Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación del corregimiento de San Francisco, luego de once meses de trabajo técnico y consultas con las comunidades.

La concejal Serena Vamvas calificó el proyecto como un “buen plan, mucho mejor que lo existente hoy”, y aseguró que marca el fin de dos décadas de desorden en el desarrollo urbano del sector. “Vivimos con un enorme vacío legal”, puntualizó.

Vamvas también resaltó el papel del equipo técnico de la Alcaldía de Panamá, que estructuró el plan bajo un modelo de puertas abiertas, atendiendo las inquietudes y sugerencias de los residentes.

“Tenemos el desafío de devolverle la confianza a la población. Estamos comprometidos en impulsar cambios en la ley que otorguen mayor capacidad de decisión y procesos más expeditos a las autoridades”, subrayó la concejal. “Tenemos el desafío de devolverle la confianza a la población. Estamos comprometidos en impulsar cambios en la ley que otorguen mayor capacidad de decisión y procesos más expeditos a las autoridades”, subrayó la concejal.

El plan fue aprobado con el voto favorable de 18 representantes de corregimiento, tras un proceso liderado por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la Alcaldía, que incluyó mesas de trabajo y consultas comunitarias.

Con esta aprobación, San Francisco contará con un nuevo marco legal que busca ordenar su desarrollo, garantizar mayor seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

