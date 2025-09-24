Analizan Proyecto de Ley 212 que responsabiliza a constructoras por quejas de viviendas

La subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por la diputada Yamireliz Chong, realizó la primera reunión de consultas al Proyecto de Ley 212 , con la participación del Ministerio de Vivienda, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), la Asociación de Propietarios de Inmuebles, el Bufete Candanedo, la Autoridad de Protección al Consumidor (ACODECO) y el Registro Público de Panamá.

El proyecto, presentado por el diputado Lenín Ulate, busca subsanar y responsabilizar a promotoras y constructoras frente a las constantes denuncias ciudadanas por irregularidades en la compra de viviendas. Ulate explicó que la iniciativa surge debido al crecimiento desordenado de barriadas, en las que muchas empresas desarrollan una primera etapa y luego desaparecen, dejando a las familias sin respuestas ni garantías.

Diputados, gremios y autoridades debaten proyecto de ley para responsabilizar a promotoras

La diputada Yamireliz Chong subrayó que, por la importancia social del tema, se adoptará una metodología participativa en la discusión del proyecto, permitiendo que las partes involucradas envíen sus recomendaciones para integrarlas al texto, el cual será revisado artículo por artículo.

Durante la reunión, Elisa Suárez de CONVIVIENDA advirtió sobre la necesidad de revisar las leyes existentes para evitar que la nueva norma sea objetada por el Ejecutivo. Además, aclaró que en el caso del agua potable, la responsabilidad de las conexiones corresponde al IDAAN, por lo que no puede atribuírsele directamente a las promotoras la falta de abastecimiento en algunas barriadas.

El proyecto continuará en fase de consultas, con el objetivo de construir una propuesta de ley robusta y consensuada, que garantice mayor protección a los compradores de viviendas en Panamá.