Herrera Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 10:28

Ministerio Público investiga posible mala praxis en hospital de Herrera

El Ministerio Público en Herrera investiga un caso de presunta mala praxis denunciado tras la muerte de una mujer el 24 de septiembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público en la provincia de Herrera informó que adelanta una investigación por la presunta comisión del delito de mala praxis médica, luego de la denuncia presentada por los familiares de una mujer que falleció el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, el caso está bajo análisis de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera, la cual ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades indicaron que, como parte del proceso, se practicarán las pruebas necesarias para determinar si existió o no responsabilidad médica en el deceso.

