Mala praxis médica en Panamá podría ser tipificada como homicidio en proyecto de ley

La diputada Yamireliz Chong presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca tipificar la mala praxis médica en Panamá, incorporándola en su modalidad de homicidio culposo y lesiones culposas.

La iniciativa plantea la creación de un marco legal específico que establezca sanciones claras y garantice un seguimiento efectivo por parte de las autoridades competentes en este tipo de casos.

Mala praxis médica en Panamá: ¿Delito de homicidio?

De acuerdo con la proponente, el proyecto busca ofrecer mayor seguridad jurídica tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, promoviendo la transparencia en los procesos de investigación y sanción de la mala praxis.

El documento será discutido en las próximas sesiones legislativas para definir su alcance y posibles modificaciones.