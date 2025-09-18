Tzanetatos aclara que su Queso Cremoso es 100% lácteo y no un sucedáneo

La empresa Tzanetatos aclaró este jueves que su producto Queso Cremoso es 100% queso, y no un producto sucedáneo ni una imitación.

Empresa Tzanetatos informó que su Queso Cremoso es 100% lácteo

En un comunicado, la compañía destacó que todos sus productos están elaborados exclusivamente a base de quesos maduros y con materias primas 100% lácteas. Además, precisó que no utilizan grasas vegetales ni otros componentes que puedan comprometer la calidad o el origen del producto.

Con esta aclaración, Tzanetatos reafirma su compromiso con ofrecer alimentos de calidad, garantizando la transparencia en los procesos de producción y la confianza de los consumidores.