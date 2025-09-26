Director del IFARHU anuncia detalles del pago de beca PASE-U desde la próxima semana

La próxima semana, el IFARHU dará inicio al segundo pago del PASE-U, beneficiando a más de 700 mil estudiantes del país, con un desembolso total superior a B/.84 millones.
El director de la entidad, Carlos Godoy, recordó que mantener una asistencia mínima del 90% durante el año escolar es un requisito indispensable para recibir el subsidio. Además, anunció que el próximo año se retomará el Concurso General de Becas, reforzando el compromiso del gobierno con la educación de calidad en Panamá.
Desde 2026 las becas del IFARHU se entregarán digitalmente con Mastercard
Esta semana, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, estuvo presente como testigo de honor en la firma de un memorando de entendimiento entre la Caja de Ahorros y Mastercard, en Nueva York.
El acuerdo permitirá digitalizar la entrega de subsidios gubernamentales, comenzando con las becas escolares y universitarias, mediante tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros. Esta iniciativa beneficiará a más de 500,000 estudiantes a partir de 2026, facilitando el acceso seguro y rápido a los recursos económicos.