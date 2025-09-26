Premios Juventud 2025: Panamá superó expectativas como sede, afirma ministra de Cultura

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó que Panamá logró consolidarse como país anfitrión de los Premios Juventud 2025 , luego de superar las expectativas del proyecto, cuya gala se celebró este jueves en el Figali Convention Center, por primera vez fuera de Estados Unidos.

"Estamos muy contentos de que hemos podido celebrar con todos nuestros talentos nacionales e internacionales, demostrando a fuerza que tiene Panamá para poder lograr esta industria creativa, robusta y sostenible", señaló la ministra.

Le podría interesar: Así se vivieron los Premios Juventud 2025 en Panamá: todos los momentos destacados

Asimismo, agradeció a la Autoridad de Turismo de Panamá y a Promtur por el trabajo articulado que hizo posible la realización de este magno evento.

Herrera recalcó que desde el Ministerio de Cultura continuarán trabajando para que iniciativas de este tipo sigan realizándose con el respaldo del gobierno y la empresa privada, tendiendo puentes con otros países y proyectando la diversidad cultural que caracteriza a Panamá.