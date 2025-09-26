Premios Juventud 2025: Presidente Mulino felicita a organizadores del evento en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este viernes su satisfacción y orgullo por la exitosa realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá, destacando el talento local y el esfuerzo de todas las partes involucradas en la organización del evento.
“Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento. Felicito a los organizadores, artistas nuestros e internacionales, presentadores, mano de obra panameña, Promotur, Autoridad de Turismo de Panamá, Univision, en fin, a todos”, manifestó el mandatario. “Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento. Felicito a los organizadores, artistas nuestros e internacionales, presentadores, mano de obra panameña, Promotur, Autoridad de Turismo de Panamá, Univision, en fin, a todos”, manifestó el mandatario.
Mulino resaltó que la gala representó una gran oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de Panamá de acoger eventos internacionales de alto nivel:
“El país tuvo una gran ocasión para celebrar el talento. Gran orgullo. Los panameños sabemos hacer cosas grandes”, enfatizó. “El país tuvo una gran ocasión para celebrar el talento. Gran orgullo. Los panameños sabemos hacer cosas grandes”, enfatizó.
Los Premios Juventud 2025, celebrados en el Centro de Convenciones Figali, reunieron a artistas nacionales e internacionales, consolidando a Panamá como un destino para espectáculos de talla mundial.