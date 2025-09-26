Premios Juventud 2025: Presidente Mulino felicita a organizadores del evento en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este viernes su satisfacción y orgullo por la exitosa realización de los Premios Juventud 2025 en Panamá, destacando el talento local y el esfuerzo de todas las partes involucradas en la organización del evento.

"Disfruté mucho anoche ver el gran espectáculo Premios Juventud. No hay palabras para describir tan grandioso momento. Felicito a los organizadores, artistas nuestros e internacionales, presentadores, mano de obra panameña, Promotur, Autoridad de Turismo de Panamá, Univision, en fin, a todos", manifestó el mandatario.

Presidente Mulino felicita a organizadores de los Premios Juventud en Panamá

El presidente José Raúl Mulino expresa su orgullo por la realización de los #PremiosJuventud en Panamá y felicita a los organizadores. https://t.co/nM7VooLstc — Telemetro Reporta (@TReporta) September 26, 2025

Mulino resaltó que la gala representó una gran oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de Panamá de acoger eventos internacionales de alto nivel:

"El país tuvo una gran ocasión para celebrar el talento. Gran orgullo. Los panameños sabemos hacer cosas grandes", enfatizó.

Los Premios Juventud 2025, celebrados en el Centro de Convenciones Figali, reunieron a artistas nacionales e internacionales, consolidando a Panamá como un destino para espectáculos de talla mundial.