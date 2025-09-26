Bocas del Toro Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 12:49

Robo de plátano: Productores en Bocas del Toro piden presencia policial

Productores en Las Tablas, Bocas del Toro, reportan pérdidas por robos de racimas de plátano y solicitan mayor presencia policial durante la noche.

Productores de Bocas del Toro piden más seguridad por robos de plátanos

Productores de Bocas del Toro piden más seguridad por robos de plátanos

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Productores del sector fronterizo de Las Tablas, en Bocas del Toro, han solicitado un refuerzo de la presencia policial, tras registrar pérdidas significativas en sus cultivos debido a robos de racimas de plátano.

Los agricultores denuncian que los hurtos se han vuelto frecuentes, especialmente durante las horas nocturnas, afectando la producción y el sustento económico de muchas familias de la zona.

Productores de Bocas del Toro piden más seguridad por robos de plátanos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971631461741814055&partner=&hide_thread=false

Ante esta situación, los productores hacen un llamado a las autoridades para que incrementen las rondas policiales en la región y garanticen la protección de los cultivos, asegurando que los robos no continúen generando pérdidas económicas significativas.

El sector agrícola de Bocas del Toro enfatiza que mantener la seguridad en los campos es fundamental para sostener la economía local y proteger el trabajo de los agricultores, quienes contribuyen al abastecimiento nacional de alimentos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mujer acusada de abandonar a un bebé en Bocas del Toro se encuentra hospitalizada

Minsa habilita citas de mamografía para octubre 2025 a través de RAISA

Diputado Raphael Buchanan denuncia interceptación ilegal y uso de drones sobre su residencia

Recomendadas

Más Noticias