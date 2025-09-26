Panamá Entrevistas -

Panamá requiere más eventos que promuevan el turismo de entretenimiento, afirma el alcalde Mizrachi

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, evaluó el impacto de los Premios Juventud sobre el país, y apuesta por la organización de más eventos como Premios Lo Nuestro y los Latin Grammy, aunque reconoció que se requiere invertir en mejor infraestructura, lo cual considera que puede realizarse con apoyo de la empresa privada. Señaló que el país es un excelente producto que requiere un mayor mercadeo.