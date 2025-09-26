Incendio en edificio de la avenida México deja varios apartamentos afectados

A la 1:00 a.m. de este viernes 26 de septiembre se registró un incendio en los apartamentos del edificio Albertina, ubicado en la avenida México, cerca de los hospitales Santo Tomás y del Niño.

Alrededor de 10 familias resultaron damnificadas luego de que sus viviendas, situadas en el tercer piso del edificio, quedaran completamente consumidas por las llamas.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, y solo se contabilizan pérdidas materiales. El siniestro está siendo atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, y al cierre de esta nota, personal de la Alcaldía de Panamá se encuentra en el lugar para brindar asistencia a los afectados.

De acuerdo con una de las propietarias de un local establecido en este edificio, el fuego habría iniciado en uno de los apartamentos; sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente a otras unidades luego de que los bomberos se quedaran sin suministro de agua por un lapso aproximado de 40 minutos.

Se reportó también que los hidrantes en la zona no contaban con agua, lo que habría complicado las labores de extinción del fuego.