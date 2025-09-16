Incendio en panadería de La Chorrera: autoridades piden evitar la avenida Central

Un incendio se reporta en una panadería de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, lo que ha movilizado a los cuerpos de bomberos y equipos de emergencia hacia el área.

Incendio se registró en la panadería Cesarín de La Chorrera

Las autoridades solicitan a los conductores evitar la avenida Central y ceder el paso a los vehículos de emergencia, para facilitar las labores de control y mitigación del fuego. Hasta el momento no se han reportado víctimas, y se mantiene en desarrollo la atención del siniestro.