Panamá Oeste Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 14:12

Incendio en panadería de La Chorrera: autoridades piden evitar la avenida Central

Un incendio se registra en una panadería de La Chorrera. Conductores deben evitar la avenida Central y ceder paso a vehículos de emergencia.

Incendio en panadería de La Chorrera

Incendio en panadería de La Chorrera

@SOS_PTY
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio se reporta en una panadería de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, lo que ha movilizado a los cuerpos de bomberos y equipos de emergencia hacia el área.

Incendio se registró en la panadería Cesarín de La Chorrera

Las autoridades solicitan a los conductores evitar la avenida Central y ceder el paso a los vehículos de emergencia, para facilitar las labores de control y mitigación del fuego. Hasta el momento no se han reportado víctimas, y se mantiene en desarrollo la atención del siniestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968024180521398280&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Incendio en supermercado de Vista Alegre, Arraiján, continúa tras más de 16 horas de labores

Continúan labores de extinción de incendio en bodega en Vista Alegre

Se registra un incendio en un supermercado en Vista Alegre de Arraiján

Recomendadas

Más Noticias