Presupuesto 2026: Minseg, Contraloría y MEF cierran la última jornada de vistas ante la Asamblea Nacional

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, culminó el período de entrevistas correspondiente a las vistas presupuestarias de las distintas entidades gubernamentales, en el marco del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/. 34,901 millones.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), a través de su titular Frank Ábrego, sustentó un presupuesto por B/. 983.1 millones, de los cuales B/. 941.3 millones corresponden a funcionamiento y B/. 41.8 millones a inversión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1971425303567401241&partner=&hide_thread=false El ministro del @Mef_Pma, Felipe Chapman presentó el presupuesto de la entidad para el 2026 por B/.661.7 millones, de los cuales B/.534.6 millones corresponden a funcionamiento y B/. 127.0 millones a inversión. pic.twitter.com/oY3bai2Bb4 — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 26, 2025

Durante su exposición, Ábrego recalcó que el presupuesto recomendado para 2026 debe ser mejorado a fin de cumplir con compromisos en materia de seguridad pública. Además, señaló que existen otras obligaciones pendientes, como el pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios.

Seguidamente, el contralor general de la República, Anel Flores, sustentó un presupuesto de B/. 127.2 millones para funcionamiento y B/. 800 mil para inversión. Flores destacó que su gestión ha estado marcada por auditorías y actividades orientadas a fortalecer la fiscalización y transparencia en el uso de los recursos estatales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1971442923301634243&partner=&hide_thread=false El presidente de la Asamblea Nacional, @jherrerahd presentó el presupuesto del Primer Órgano del Estado recomendado para la vigencia fiscal 2026 por B/.98.700.0 millones, de los cuales B/.95.700.0 son para funcionamiento y B/.3.000.0 programa de inversiones. pic.twitter.com/ZAYrechioH — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 26, 2025

Posteriormente, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, presentó su propuesta presupuestaria, que contempla B/. 466.6 millones para funcionamiento y B/. 101 millones para inversión. Chapman subrayó los avances en la reducción del déficit fiscal, el retorno a la planificación estratégica y el cumplimiento de los compromisos del Estado.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Herrera, sustentó el presupuesto del Legislativo, que contempla B/. 95.7 millones para funcionamiento y B/. 3 millones para inversión. Este último monto está destinado a construcción, remodelación y modernización de instalaciones, así como al equipamiento institucional.