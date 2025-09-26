CSS informa sobre incidente en ascensor del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, durante la mañana del jueves 25 de septiembre, se registró un incidente con uno de los ascensores del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, debido a una falla mecánica provocada por exceso de usuarios entre el primer piso y la planta baja.
Como medida preventiva, la CSS ha instalado letreros informativos en las áreas de ascensores, detallando la capacidad máxima de personas y peso permitido por cada unidad.
"Solicitamos a nuestros usuarios que atienden estas instrucciones para evitar que se registren nuevos incidentes de esta naturaleza", destacó la entidad en un comunicado oficial.