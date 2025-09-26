CSS informa sobre incidente en ascensor del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, durante la mañana del jueves 25 de septiembre, se registró un incidente con uno de los ascensores del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, debido a una falla mecánica provocada por exceso de usuarios entre el primer piso y la planta baja.

El suceso no dejó personas heridas y fue atendido de inmediato por el personal de mantenimiento, que garantizó la salida segura de los ocupantes. Una vez resuelto el inconveniente, se realizaron las revisiones y reprogramaciones técnicas necesarias, y el ascensor fue restablecido para su uso.

Como medida preventiva, la CSS ha instalado letreros informativos en las áreas de ascensores, detallando la capacidad máxima de personas y peso permitido por cada unidad.

"Solicitamos a nuestros usuarios que atienden estas instrucciones para evitar que se registren nuevos incidentes de esta naturaleza", destacó la entidad en un comunicado oficial.