CSS informa sobre incidente en ascensor del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, durante la mañana del jueves 25 de septiembre, se registró un incidente con uno de los ascensores del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, debido a una falla mecánica provocada por exceso de usuarios entre el primer piso y la planta baja.

El suceso no dejó personas heridas y fue atendido de inmediato por el personal de mantenimiento, que garantizó la salida segura de los ocupantes. Una vez resuelto el inconveniente, se realizaron las revisiones y reprogramaciones técnicas necesarias, y el ascensor fue restablecido para su uso.

Como medida preventiva, la CSS ha instalado letreros informativos en las áreas de ascensores, detallando la capacidad máxima de personas y peso permitido por cada unidad.

"Solicitamos a nuestros usuarios que atienden estas instrucciones para evitar que se registren nuevos incidentes de esta naturaleza", destacó la entidad en un comunicado oficial.

