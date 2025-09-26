Farruko se presentará gratis en vivo este viernes en la 5 de Mayo junto a artistas panameños

Farruko se presentará gratis en vivo este viernes en la 5 de Mayo.

El artista puertorriqueño Farruko ofrecerá una presentación en vivo y gratuita este viernes 26 de septiembre en la 5 de Mayo, acompañado del DJ Chiqui Dubs y nuevas generaciones del género urbano panameño.

El evento comenzará a las 4:00 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m. Además, las presentaciones serán transmitidas en vivo a través de TikTok, permitiendo que el público que no asista pueda disfrutar del espectáculo.

La actividad tiene como objetivo promover el arte, la cultura y el talento panameño, brindando un espacio para que los jóvenes artistas locales se den a conocer y fortalezcan su proyección en el ámbito musical.