Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  25 de septiembre de 2025 - 18:54

Premios Juventud 2025: Farruko llega a la alfombra azul y anuncian evento gratuito para este viernes

A los Premios Juventud también asistieron junto a Farruko Akim, el DJ Chiqui Dubs y la nueva revelación del rap en Panamá, Jason.

Farruko llega a la alfombra azul de los Premios Juventud con artistas panameños.

Ana Canto
Por Ana Canto

Farruko reconoció la importancia de Panamá en los orígenes del reggae a nivel mundial durante su llegada a la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, acompañado de reconocidos artistas del género urbano y nuevas generaciones de talento panameño.

Por su parte, el productor K4G destacó que, tras 10 años de conocer y trabajar con Farruko, han logrado cosechar grandes resultados.

