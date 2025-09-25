Premios Juventud 2025: Farruko llega a la alfombra azul y anuncian evento gratuito para este viernes

Farruko llega a la alfombra azul de los Premios Juventud con artistas panameños.

Farruko reconoció la importancia de Panamá en los orígenes del reggae a nivel mundial durante su llegada a la alfombra azul de los Premios Juventud 2025 , acompañado de reconocidos artistas del género urbano y nuevas generaciones de talento panameño.

Por su parte, el productor K4G destacó que, tras 10 años de conocer y trabajar con Farruko, han logrado cosechar grandes resultados.

Al evento también asistieron junto al boricua Akim, el DJ Chiqui Dubs y la nueva revelación del rap, Jason.

Este viernes 26 de septiembre, Farruko, junto a artistas panameños, realizará un evento gratuito para promover el arte, la cultura y el talento de los barrios de Panamá.