Alcaldesa Irma Hernández impacta con su vestuario en los Premios Juventud 2025.

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, asistió a los Premios Juventud 2025 luciendo un vestuario autóctono, elaborado por manos indígenas con amor, dedicación y tradición.
La alcaldesa Irma Hernández detalló que asiste a los premios para disfrutar de las presentaciones de artistas locales como Sech, Boza y Samy y Sandra Sandoval, y de artistas internacionales como Maluma y Bad Gyal, entre otros.