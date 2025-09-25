| Telemetro
Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  25 de septiembre de 2025 - 19:52

Alcaldesa Irma Hernández impacta con su vestuario en los Premios Juventud 2025

La alcaldesa Irma Hernández detalló que asiste a los Premios Juventud para disfrutar de las presentaciones de artistas locales.

Ana Canto
Ana Canto

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, asistió a los Premios Juventud 2025 luciendo un vestuario autóctono, elaborado por manos indígenas con amor, dedicación y tradición.

El top de la alcaldesa fue confeccionado por las modistas de Comarcas Unidas, con una mola que representa los colores y la naturaleza panameña. Asimismo, sus aretes fueron elaborados por artesanas de la etnia Emberá Wounaan.

La alcaldesa Irma Hernández detalló que asiste a los premios para disfrutar de las presentaciones de artistas locales como Sech, Boza y Samy y Sandra Sandoval, y de artistas internacionales como Maluma y Bad Gyal, entre otros.

