Regresa "Un Viernes Picante" al Mercado San Felipe Neri por la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá, dio a conocer que este 26 de septiembre, el Mercado San Felipe Neri se prepara para recibir a los amantes del sabor con la vuelta de “Un Viernes Picante”, un evento que combina tradición y creatividad culinaria. Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de recetas, tanto nuevas como clásicas, con ese toque picante que caracteriza la gastronomía panameña.

Entre los protagonistas del evento estarán los productos del Proyecto Innova Market, desarrollados por estudiantes de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la Universidad de Las Américas (Udelas), quienes ofrecerán degustaciones de sus creaciones. Además, contará con la participación de Naciones Unidas Panamá y el Joint SDG Fund, reforzando la alianza entre educación, innovación y desarrollo sostenible.

Degustación “Un Viernes Picante” en el Mercado San Felipe Neri

image

Los visitantes podrán deleitarse con platillos nacionales llenos de picante, como las tradicionales empanadas Patty, Pescado Escovith, Rondón, Torrejitas de Bacalao, Saus, tamales, ceviches, e incluso sopas y porotos condimentados con unas gotas de ají chombo, el infaltable toque panameño.

El evento también incluirá un recorrido por la cocina internacional, con delicias como el Pebre chileno, Pollo Peri Peri portugués, Phaal curry británico, Chiles en Nogada mexicanos, Nasi Goreng malasio, Mapo Tofu chino, Penne Al’Arrabiata italiano, papas a la Huancaína peruana y el sushi japonés, entre otras opciones para los paladares más aventureros.

“Un Viernes Picante” es la oportunidad perfecta para descubrir sabores, compartir experiencias y disfrutar de la gastronomía con ese toque especial que nos hace únicos”, aseguran los organizadores.