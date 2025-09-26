Premios Juventud 2025: Panamá recibió a artistas internacionales y mostró su esencia musical

El jueves 25 de septiembre, la ciudad de Panamá fue el escenario de los Premios Juventud 2025 , celebrados en el Figali Convention Center, con la participación de artistas latinoamericanos de talla mundial y miles de espectadores nacionales e internacionales.

Este evento, inédito en Panamá, generó un impacto económico significativo en empresas dedicadas a la producción de escenografías, sistemas de iluminación y montaje de eventos. Además, se estima que impulsó la economía local en los sectores hotelero, turístico y gastronómico, beneficiando tanto a grandes compañías como a emprendedores.

La ceremonia contó con presentaciones artísticas vistas por miles de televidentes. Destacaron figuras legendarias como Willie Colón, así como artistas panameños como Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Boza y Sech, quienes demostraron que la música no conoce fronteras. Boza, encargado del show final, expresó su emoción por cerrar la velada con un espectáculo memorable.

Embed - La Mordida on Instagram: "El artista @bozamusic llora al ver el apoyo de su país en estos @premiosjuventud tras su cierre increíble " View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Entre los momentos más destacados se incluyeron los premios a agentes de cambio, otorgados al colombiano Carlos Vives y al puertorriqueño Mike Towers. Además, Natti Natasha sorprendió al público revelando el sexo de su segundo hijo, la primera vez que esto ocurría durante los Premios Juventud.

Otro de los puntos más esperados fue la presentación conjunta de Wisin y Marc Anthony, quienes interpretaron un tema por primera vez en décadas en un escenario de esta magnitud.

Embed - La Mordida on Instagram: "Panamá vibró al ver a los patrones de la cumbia sobre el escenario de Premios Juventud @samysandovals & @sandrasandovals al ritmo Gallina Fina con su energía imparable " View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

La edición 2025 de los Premios Juventud abre la puerta para que Panamá se consolide como sede de grandes eventos internacionales, con el respaldo del sector público y privado, posicionando al país como un centro cultural y artístico de la región.