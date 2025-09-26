Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 15:21

Minsa habilita citas de mamografía para octubre 2025 a través de RAISA

El Minsa anunció que desde el 26 de septiembre las mujeres podrán agendar sus mamografías para octubre 2025 en la plataforma RAISA.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que a partir de este viernes 26 de septiembre de 2025 las pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre mediante la plataforma digital RAISA.

Las atenciones estarán disponibles en las siguientes instalaciones de salud:

  • Policentro de Parque Lefevre
  • Policentro de Juan Díaz
  • Centro de Salud de Nuevo Veranillo
  • MINSA CAPSI de Ocú
  • MINSA CAPSI de Pesé

Requisitos del MINSA para obtener una cita

  • Ser mujer de 40 años o más
  • No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses

Para solicitar la cita, las pacientes pueden ingresar a RAISA a través de:

  • El sitio web oficial del Minsa: www.minsa.gob.pa
  • Buscando RAISA en navegadores
  • El portal del paciente MinsaPDP
  • La aplicación de Telegram

El Minsa reiteró que estas acciones forman parte de las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres en Panamá.

