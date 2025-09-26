Gol de Amir Murillo le da victoria al Marsella sobre Estrasburgo y líder en Ligue 1

Un gol en el descuento del panameño Amir Murillo le dio la victoria al Olympique de Marsella sobre el Estrasburgo por 2-1 este viernes, en la apertura de la sexta jornada de la Ligue 1, permitiendo al equipo del sur de Francia dormir como líder del campeonato.

Los marselleses, que ganaron el Clásico al PSG el pasado lunes, suman ahora 12 puntos, igualados con Mónaco, PSG y Lyon en la parte alta de la tabla. El gol decisivo de Murillo, definido con la zurda en el área en el minuto 90+1, dejó sin respuesta al Estrasburgo, que estuvo cerca de empatar en el 90+3 por medio del argentino Joaquín Panichelli.

Amir Murillo dio la victoria a Marsella dejando al equipo líder de la tabla

Previamente, Abdoul Ouattara había puesto en ventaja al Estrasburgo, y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang igualó para el Marsella en el minuto 78. El técnico Roberto De Zerbi estuvo suspendido por su expulsión en el Clásico.

La victoria también permitió al Marsella tomarse una pequeña revancha tras la derrota 1-0 sufrida en el mismo estadio de La Meinau hace casi un año. Con estas últimas victorias, el Marsella se prepara con optimismo para recibir al Ajax de Ámsterdam el próximo martes en la Liga de Campeones.

FUENTE: AFP