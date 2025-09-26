Presidente Mulino asiste a recepción de Donald Trump durante Asamblea General de la ONU

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, ofrecieron una recepción oficial el pasado martes, a la que asistió el mandatario panameño José Raúl Mulino acompañado de su esposa Maricel Cohen de Mulino.

Presidente Mulino refuerza vínculos diplomáticos entre Panamá y Estados Unidos

La participación del presidente Mulino en este tipo de eventos internacionales refuerza los vínculos diplomáticos entre Panamá y Estados Unidos, así como la presencia de Panamá en espacios de diálogo global y cooperación multilateral.

La recepción reunió a líderes mundiales y delegaciones de distintos países, permitiendo intercambios bilaterales y oportunidades para fortalecer la agenda internacional de Panamá en áreas como comercio, seguridad y desarrollo sostenible.