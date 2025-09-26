Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 17:47

Presidente Mulino asiste a recepción de Donald Trump durante Asamblea General de la ONU

El presidente José Raúl Mulino, participó junto a su esposa en una recepción ofrecida por Donald y Melania Trump durante la Asamblea General de la ONU.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, ofrecieron una recepción oficial el pasado martes, a la que asistió el mandatario panameño José Raúl Mulino acompañado de su esposa Maricel Cohen de Mulino.

Presidente Mulino refuerza vínculos diplomáticos entre Panamá y Estados Unidos

La participación del presidente Mulino en este tipo de eventos internacionales refuerza los vínculos diplomáticos entre Panamá y Estados Unidos, así como la presencia de Panamá en espacios de diálogo global y cooperación multilateral.

La recepción reunió a líderes mundiales y delegaciones de distintos países, permitiendo intercambios bilaterales y oportunidades para fortalecer la agenda internacional de Panamá en áreas como comercio, seguridad y desarrollo sostenible.

