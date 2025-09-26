Aeronáutica Civil recuerda restricciones para vuelos de drones sobre áreas de seguridad

La Autoridad de Aeronáutica Civil reiteró a la población la importancia de cumplir con las regulaciones para el uso de drones en Panamá, haciendo especial énfasis en las restricciones sobre áreas de seguridad nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aeronáutica Civil advierte sobre la prohibición de vuelos de drones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971705346755309873&partner=&hide_thread=false Además de las regulaciones establecidas para el uso de drones en Panamá, la @aacivilpty reitera que hay restricción de vuelo de estos equipos sobre áreas consideradas de seguridad nacional tales como "Ministerio de Seguridad, estaciones de policía, aeropuertos, bancos, centros… pic.twitter.com/13R0hMbfrU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 26, 2025

Entre las zonas donde queda prohibido el vuelo de drones se incluyen:

Ministerio de Seguridad

Estaciones de policía

Aeropuertos

Bancos

Centros penitenciarios

Hospitales

La entidad hace un llamado al uso responsable de estos equipos, recordando que el incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones y comprometer la seguridad de personas e infraestructuras críticas.

El control sobre el espacio aéreo y el cumplimiento de las regulaciones busca garantizar que los drones sean utilizados de manera segura y legal, promoviendo tanto la innovación tecnológica como la protección ciudadana.