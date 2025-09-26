Fiscalía investiga caso de trata de personas en la Comarca Ngäbe-Buglé

El personal de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada se trasladó hasta Boca de Saguí, en la Comarca Ngäbe-Buglé, para entrevistar a la presunta víctima de un caso de trata de personas con fines de trabajo forzado.

Se trata de una joven de 20 años, quien relató los hechos ocurridos el día en que sucedieron, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN). Las diligencias continúan con el objetivo de ubicar y responsabilizar a los involucrados.

Fiscalía investiga trabajo forzado en Boca de Saguí, Comarca Ngäbe-Buglé

De acuerdo con la información preliminar, la víctima había llegado a la ciudad de Panamá para trabajar en una residencia. Tras varios días, fue dejada en una parada sin recibir pago alguno, situación que dio inicio a la investigación. La Fiscalía enfatizó que continúa con acciones de búsqueda y diligencias legales, reafirmando su compromiso en la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzado en el país.