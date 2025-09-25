La Fiscalía General de Cuentas advirtió este jueves sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan de manera indebida el logo de la institución. Según la entidad, estos mensajes contienen información falsa y podrían incluir un virus que se transmite al abrirlos.
Fiscalía de Cuentas alerta sobre correos falsos con su logo
Ante esta situación, la Fiscalía de Cuentas pidió a la ciudadanía no abrir, descargar ni compartir estos correos electrónicos, y recordó que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de sus canales institucionales. La entidad informó que ya se encuentra en coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento al caso y evitar posibles afectaciones a los usuarios.