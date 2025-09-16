Amir Murillo: Crece la expectativa por el partido Real Madrid vs Olympique de Marseille

El defensor panameño Amir Murillo debuta con el Olympique de Marseille en la UEFA Champions League, en el emocionante enfrentamiento contra el Real Madrid, disputado en el icónico Estadio Santiago Bernabéu.

El club francés destacó la presencia del jugador panameño en su publicaciones más recientes, subrayando su importancia para fortalecer la defensa del equipo en uno de los torneos más exigentes del fútbol europeo.

¡Panamá en la casa ! El @OM_Espanol destaca la representación panameña en el arranque de la @ChampionsLeague, con el defensor Amir Murillo, y el enfrentamiento ante el @realmadrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

La participación de Murillo marcará un hito para Panamá en el máximo certamen de clubes de Europa, mostrando el talento del país a nivel internacional y generando orgullo entre los aficionados panameños. Siendo el segundo canalero en participar en el máximo torneo de clubes de Europa, quien fuera el primero, César Blackman, durante la pasada temporada.

El partido también representa un desafío para el Olympique de Marseille, que buscará sumar puntos y avanzar en la fase de grupos de la competencia más prestigiosa de clubes a nivel mundial.