Fútbol Deportes -  16 de septiembre de 2025 - 09:25

Amir Murillo: Crece la expectativa por el partido Real Madrid vs Olympique de Marseille

El panameño Amir Murillo participará con Olympique de Marseille en la UEFA Champions League frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Amir Murillo brilla con Olympique de Marseille en la Champions League

Amir Murillo brilla con Olympique de Marseille en la Champions League

@OM_Espanol
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El defensor panameño Amir Murillo debuta con el Olympique de Marseille en la UEFA Champions League, en el emocionante enfrentamiento contra el Real Madrid, disputado en el icónico Estadio Santiago Bernabéu.

El club francés destacó la presencia del jugador panameño en su publicaciones más recientes, subrayando su importancia para fortalecer la defensa del equipo en uno de los torneos más exigentes del fútbol europeo.

Amir Murillo jugará con Olympique de Marseille en la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967938779634864351&partner=&hide_thread=false

La participación de Murillo marcará un hito para Panamá en el máximo certamen de clubes de Europa, mostrando el talento del país a nivel internacional y generando orgullo entre los aficionados panameños. Siendo el segundo canalero en participar en el máximo torneo de clubes de Europa, quien fuera el primero, César Blackman, durante la pasada temporada.

El partido también representa un desafío para el Olympique de Marseille, que buscará sumar puntos y avanzar en la fase de grupos de la competencia más prestigiosa de clubes a nivel mundial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Edmundo Sosa y los Phillies lideran la División Este de la MLB por segundo año consecutivo

Selecciones de Panamá clasifican al Mundial de Flag Football 2026

Gianna Woodruff avanza a semifinales del Mundial de Atletismo Tokio 2025

Recomendadas

Más Noticias