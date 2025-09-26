Asamblea Nacional revisará recortes a educación y salud en el presupuesto estatal

La Asamblea Nacional revisará los recortes presupuestarios aplicados a instituciones públicas de educación y salud, tras las inquietudes planteadas por diputados sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la atención ciudadana.

El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, manifestó su preocupación por los ajustes financieros que enfrentan entidades que incluso deben cubrir gastos de alquiler para su funcionamiento.

Presidente de la Asamblea Nacional expresó su preocupación por recortes

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, mostró preocupación sobre las instituciones públicas que deben pagar alquileres, y afirmó que algunos diputados que contaban con varias oficinas han empezado a entregar estos espacios. pic.twitter.com/6Vyd7Y3BX8 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 26, 2025

Durante la presentación de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), que lanzó una campaña para incentivar el consumo nacional, Herrera señaló que desde el inicio de la actual legislatura se ha realizado un análisis del uso de oficinas dentro de la Asamblea.

"Al iniciar el día 2 de julio que llegamos, hicimos un estudio y análisis de todas las oficinas que están dentro de la Asamblea; hay diputados que tienen una cantidad de años, y por ende ya tenían esas oficinas. Aquellos que tenían más de dos o tres oficinas ya han ido cediendo con los meses, y se están ubicando otros departamentos para generar más atención al público que va a la Asamblea", indicó el diputado presidente.

Con estas medidas internas de ahorro y reorganización, el Legislativo busca optimizar sus recursos mientras avanza en la discusión sobre el presupuesto estatal y la distribución de fondos para los sectores prioritarios.