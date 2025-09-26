Asamblea Nacional revisará recortes a educación y salud en el presupuesto estatal

La Asamblea Nacional revisará los recortes presupuestarios aplicados a instituciones públicas de educación y salud, tras las inquietudes planteadas por diputados sobre el impacto que estas medidas podrían tener en la atención ciudadana.
El presidente del Legislativo, Jorge Herrera, manifestó su preocupación por los ajustes financieros que enfrentan entidades que incluso deben cubrir gastos de alquiler para su funcionamiento.
Presidente de la Asamblea Nacional expresó su preocupación por recortes
Durante la presentación de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo), que lanzó una campaña para incentivar el consumo nacional, Herrera señaló que desde el inicio de la actual legislatura se ha realizado un análisis del uso de oficinas dentro de la Asamblea.
Con estas medidas internas de ahorro y reorganización, el Legislativo busca optimizar sus recursos mientras avanza en la discusión sobre el presupuesto estatal y la distribución de fondos para los sectores prioritarios.