Deslizamiento en Chivo Chivo deja comunidades sin luz ni agua

Un deslizamiento de tierra registrado en la localidad de Chivo Chivo ha dejado a varias comunidades sin suministro de agua ni electricidad, afectando el día a día de sus residentes.

Contenido relacionado: Alcaldía de San Miguelito supervisará desalojos y limpieza en estaciones del Metro de Panamá

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han complicado y retrasado las labores de remoción de tierra, dificultando la recuperación de los servicios básicos y la movilidad en la zona.

Autoridades trabajan para despejar la vía tras deslizamiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971624978559971385&partner=&hide_thread=false Residentes de Chivo Chivo permanecen sin el suministro de agua y luz, luego de registrarse un deslizamiento de tierra.

Las fuertes lluvias que se han generado en las últimas horas han retrasado las labores de remoción de tierra. pic.twitter.com/rHDHJ6gPGn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 26, 2025

Las autoridades locales se mantienen atentas y coordinando acciones para restablecer los servicios y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras se evalúa el impacto del deslizamiento.

Se recomienda a los residentes mantener precaución, evitar transitar por áreas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades mientras se llevan a cabo las labores de limpieza y restauración.