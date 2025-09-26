Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 12:25

Deslizamiento en Chivo Chivo deja comunidades sin luz ni agua

Un deslizamiento de tierra en Chivo Chivo interrumpe el suministro de luz y agua; las lluvias retrasan las labores de remoción y afectan a los residentes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un deslizamiento de tierra registrado en la localidad de Chivo Chivo ha dejado a varias comunidades sin suministro de agua ni electricidad, afectando el día a día de sus residentes.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han complicado y retrasado las labores de remoción de tierra, dificultando la recuperación de los servicios básicos y la movilidad en la zona.

Autoridades trabajan para despejar la vía tras deslizamiento

Las autoridades locales se mantienen atentas y coordinando acciones para restablecer los servicios y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras se evalúa el impacto del deslizamiento.

Se recomienda a los residentes mantener precaución, evitar transitar por áreas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades mientras se llevan a cabo las labores de limpieza y restauración.

