Panamá y OPS actualizan convenio para fortalecer salud pública y emergencias

El canciller Javier Martínez Acha y el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, firmaron la actualización del Convenio Básico entre Panamá y la OPS, con el objetivo de fortalecer la base jurídica de su presencia en el país y reafirmar la alianza estratégica en salud pública y respuesta ante emergencias.
Panamá y OPS actualizan convenio para fortalecer salud pública
Panamá, que desde 2005 alberga la oficina subregional del Programa de Emergencias y el almacén de la OPS, y desde 2012 el Campus Virtual de Salud Pública, se consolida como plataforma logística y formativa clave en la región.
El nuevo acuerdo refuerza la cooperación bilateral para promover sistemas de salud sostenibles, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y consolidar la formación de profesionales de la salud en la región.
Con esta actualización, Panamá reafirma su posición como centro estratégico de la OPS en América Latina y el Caribe, fortaleciendo la colaboración en programas de prevención, educación y asistencia sanitaria.