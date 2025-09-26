Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 13:05

Panamá y OPS actualizan convenio para fortalecer salud pública y emergencias

El canciller de Panamá Martínez Acha y el director de la OPS, Jarbas Barbosa, firman actualización del convenio que refuerza cooperación en salud pública.

Noemí Ruíz
El canciller Javier Martínez Acha y el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, firmaron la actualización del Convenio Básico entre Panamá y la OPS, con el objetivo de fortalecer la base jurídica de su presencia en el país y reafirmar la alianza estratégica en salud pública y respuesta ante emergencias.

Panamá, que desde 2005 alberga la oficina subregional del Programa de Emergencias y el almacén de la OPS, y desde 2012 el Campus Virtual de Salud Pública, se consolida como plataforma logística y formativa clave en la región.

El nuevo acuerdo refuerza la cooperación bilateral para promover sistemas de salud sostenibles, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y consolidar la formación de profesionales de la salud en la región.

Con esta actualización, Panamá reafirma su posición como centro estratégico de la OPS en América Latina y el Caribe, fortaleciendo la colaboración en programas de prevención, educación y asistencia sanitaria.

