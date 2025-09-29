Raúl Antadillas gana medalla de plata para Panamá en el XXXI Sudamericano Juvenil de Natación.

Con una marca de 29.06 segundos, el joven panameño Raúl Antadillas, de 16 años, obtuvo la medalla de plata en los 50 metros pecho del XXXI Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación, desarrollado en Río de Janeiro, Brasil.

Antadillas fue el competidor más joven en la categoría 16-18 años y se coronó como subcampeón sudamericano, logrando además su mejor marca personal en las eliminatorias.

; fue finalista en los 200 metros pecho, ubicándose entre los siete mejores de Sudamérica; y alcanzó el noveno puesto en las eliminatorias de los 200 metros combinado, quedando como primer alternante para la final.

Cabe destacar que, con este resultado, Panamá suma un nuevo logro internacional y acompaña a Raúl en su preparación para el Ciclo Olímpico 2025, que incluye:

Juegos Centroamericanos – octubre, en Guatemala.

Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe – noviembre, en Colombia.

Juegos Bolivarianos – noviembre, en Perú.