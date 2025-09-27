Panamá Sub-20 debuta ante Paraguay en el Mundial de Chile 2025

La Selección Nacional Sub-20 de Panamá, dirigida por Jorge Dely Valdés, inicia este sábado su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 enfrentándose a Paraguay.

Panamá Sub-20 debuta ante Paraguay en el Mundial de Chile

El compromiso se jugará a las 6:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Este será el primer reto de los canaleros en la fase de grupos del torneo, donde buscarán dar un paso firme en sus aspiraciones mundialistas.