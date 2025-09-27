Así fue el concierto de Farruko en la Plaza 5 de mayo

A pesar de la lluvia, cientos de fanáticos se dieron cita en la Plaza 5 de Mayo para presenciar la presentación del cantante puertorriqueño Farruko , quien se presentó junto a Chiqui Dubs y artistas emergentes de Panamá, en un evento que busca promover el arte, la cultura y el talento local de barrio.

Entre los asistentes se vivieron momentos de entusiasmo y humor: algunos fanáticos portaban una “cédula panameña” con la foto del artista, como símbolo de cariño y broma para “otorgarle la nacionalidad”.

Bromean con darle la cédula panameña a Farruko.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971744728103506376&partner=&hide_thread=false El cantante puertorriqueño Farruko brindó un concierto junto a DJ Chiqui Dubs y artistas emergentes de Panamá, en la Plaza 5 de Mayo.



Cientos de fanáticos acudieron a este evento. pic.twitter.com/AfOx3PtdiU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2025

El concierto, realizado la noche de este viernes, combinó ritmos urbanos con la participación de DJ Chiqui Dubs y talentos locales, consolidando un espacio para la música y la cultura urbana panameña.

Los fanáticos disfrutaron de un espectáculo lleno de energía y talento, demostrando la fuerte conexión de Farruko con su público panameño.