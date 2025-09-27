Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 11:47

Así fue el concierto de Farruko en la Plaza 5 de mayo

El cantante puertorriqueño Farruko se presentó en la Plaza 5 de Mayo junto a Chiqui Dubs y artistas emergentes de Panamá.

Así fue el concierto de Farruko en la Plaza 5 de mayo

Así fue el concierto de Farruko en la Plaza 5 de mayo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

A pesar de la lluvia, cientos de fanáticos se dieron cita en la Plaza 5 de Mayo para presenciar la presentación del cantante puertorriqueño Farruko, quien se presentó junto a Chiqui Dubs y artistas emergentes de Panamá, en un evento que busca promover el arte, la cultura y el talento local de barrio.

Entre los asistentes se vivieron momentos de entusiasmo y humor: algunos fanáticos portaban una “cédula panameña” con la foto del artista, como símbolo de cariño y broma para “otorgarle la nacionalidad”.

Bromean con darle la cédula panameña a Farruko.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971744728103506376&partner=&hide_thread=false

El concierto, realizado la noche de este viernes, combinó ritmos urbanos con la participación de DJ Chiqui Dubs y talentos locales, consolidando un espacio para la música y la cultura urbana panameña.

Los fanáticos disfrutaron de un espectáculo lleno de energía y talento, demostrando la fuerte conexión de Farruko con su público panameño.

En esta nota:
Seguir leyendo

Farruko se presentará gratis en vivo este viernes en la 5 de Mayo junto a artistas panameños

Premios Juventud 2025: Farruko llega a la alfombra azul y anuncian evento gratuito para este viernes

Sorpresa musical en los Premios Juventud 2025: Omar Alfanno y Farruko juntos en estudio

Recomendadas

Más Noticias