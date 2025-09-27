CSS realizará jornada de cirugías de próstata en Chitré beneficiando a 40 pacientes

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que realizará una jornada extraordinaria de cirugías de próstata este fin de semana en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, beneficiando a aproximadamente 40 pacientes de la región de Azuero.

Según la entidad, los pacientes seleccionados llevan más de seis meses en lista de espera y presentan condiciones como obstrucción urinaria avanzada, uso de sondas para orinar y resultados no satisfactorios a tratamientos previos.

La jornada contará con un equipo multidisciplinario compuesto por urólogos, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas, personal de apoyo, camilleros y aseadores. Los procedimientos quirúrgicos que se realizarán son minimamente invasivos, no requieren incisiones y permiten una recuperación más rápida, reduciendo riesgos de infecciones graves, sangrados excesivos y hernias posteriores.

“Médicos cirujanos de la ciudad de Panamá apoyarán en esta jornada, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, para realizar resecciones transuretrales de la próstata, fundamentales para tratar la hiperplasia benigna de la próstata (agrandamiento)”, detalló la CSS.

Los beneficios de estas cirugías incluyen alivio inmediato de molestias, recuperación del flujo urinario, reducción de la urgencia para ir al baño y un vaciado completo de la vejiga, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.