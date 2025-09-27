Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 11:06

MINSA: Cómo agendar cita de mamografía en RAISA

Las pacientes ya podrán agendar en RAISA citas de mamografía del MINSA para octubre en varios centros de salud de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que las pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre mediante la plataforma digital RAISA, como parte de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Importante mencionar que los requisitos para agendar cita de mamografía en el MINSA es ser mujer de 40 años o más, no haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Las atenciones médicas estarán disponibles en las siguientes instalaciones de salud:

  • Policentro de Parque Lefevre
  • Policentro de Juan Díaz
  • Centro de Salud de Nuevo Veranillo
  • MINSA CAPSI de Ocú
  • MINSA CAPSI de Pesé

Cómo agendar una cita de mamografía en RAISA, según MINSA

Las pacientes pueden ingresar a RAISA a través de las siguientes opciones:

  • Sitio web oficial del MINSA: www.minsa.gob.pa
  • Buscando RAISA en los navegadores de internet
  • A través del portal del paciente MinsaPDP
  • Mediante la aplicación de Telegram

El MINSA reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para reforzar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad en mujeres en Panamá.

