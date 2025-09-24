MINSA suspenderá servicios del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador de Tierras Altas.

El Ministerio de Salud ( MINSA ), a través de la Región de Chiriquí, informa a las comunidades del distrito de Tierras Altas que el Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (CAPSI) de Volcán suspenderá sus servicios durante dos días, a partir del viernes 26 de septiembre de 2025.

Esta suspensión total de atención al público será necesaria para realizar la instalación de un generador eléctrico de respaldo, equipo esencial para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del centro de salud.

Durante este período, la atención médica se brindará en el Hogar Materno, donde se habilitarán dos consultorios con cuatro camillas, así como los servicios de farmacia, ambulancia y atención prehospitalaria.

Para mitigar los efectos del cierre temporal, se reforzará la capacidad de atención en los siguientes centros de salud:

Centro de Salud de Cerro Punta: operará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Salud de Río Sereno: extenderá su servicio de urgencias desde las 11:00 p.m. del jueves 25 de septiembre hasta las 7:00 a.m. del lunes 29 de septiembre.

El servicio en el MINSA-CAPSI de Volcán se reanudará el lunes 29 de septiembre a partir de las 7:00 a.m.