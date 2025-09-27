IDAAN repara tuberías en Santa Librada tras deslizamiento y restablece suministro de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que se llevaron a cabo trabajos de reparación de tuberías en el sector de Santa Librada rural, en el corregimiento de Las Cumbres, luego de que un deslizamiento afectara la zona el pasado 24 de septiembre.
IDAAN inspecciona los trabajos en la zona
El gerente metropolitano del IDAAN, Isaac González, inspeccionó personalmente la zona, acompañado de la directora regional de Panamá Norte del MOPP, Carmen López, asegurando que los trabajos se ejecutaron con rapidez y siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.
El IDAAN reiteró su compromiso de garantizar el suministro de agua potable a la ciudadanía, atendiendo de manera prioritaria los sectores afectados por emergencias o desastres naturales.