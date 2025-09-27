Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 13:01

IDAAN repara tuberías en Santa Librada tras deslizamiento y restablece suministro de agua

El IDAAN intervino en Santa Librada, corregimiento de Las Cumbres, para reparar tuberías afectadas por deslizamiento y restablecer el suministro de agua.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que se llevaron a cabo trabajos de reparación de tuberías en el sector de Santa Librada rural, en el corregimiento de Las Cumbres, luego de que un deslizamiento afectara la zona el pasado 24 de septiembre.

La intervención se realizó tras la liberación del área afectada, corrigiendo las fugas registradas en las tuberías y permitiendo que el suministro de agua se restablezca progresivamente en los sectores impactados.

IDAAN inspecciona los trabajos en la zona

El gerente metropolitano del IDAAN, Isaac González, inspeccionó personalmente la zona, acompañado de la directora regional de Panamá Norte del MOPP, Carmen López, asegurando que los trabajos se ejecutaron con rapidez y siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.

El IDAAN reiteró su compromiso de garantizar el suministro de agua potable a la ciudadanía, atendiendo de manera prioritaria los sectores afectados por emergencias o desastres naturales.

