MINSA: Fallece mujer de 36 años tras parto en domicilio, recién nacida se encuentra estable

El Ministerio de Salud (MINSA) comunicó el fallecimiento de una mujer de 36 años, quien decidió dar a luz en su domicilio en la comunidad de La Palizada, provincia de Veraguas.

Según el MINSA, “a pesar de las insistencias de sus familiares para trasladarla al Centro de Salud de Río Luis, ella se negó inicialmente”. Sin embargo, cuando su estado se complicó, fue trasladada al centro de salud y posteriormente movilizada en ambulancia al Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega.

Durante el trayecto, en la zona de Los Hoyos, una unidad de refuerzo con personal especializado constató el fallecimiento de la paciente. La ambulancia continuó el traslado de la recién nacida, quien fue ingresada a la Unidad de Neonatología, donde permanece en buen estado.

El MINSA recordó la importancia de acudir a centros de salud para el parto y seguir las indicaciones del personal médico, como medida preventiva para proteger la vida de madres y recién nacidos.