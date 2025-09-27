INADEH, curso de mecánica automotriz: Requisitos y formulario de preinscripción

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció la apertura de la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años interesados en formarse en este sector.

Este programa combina teoría y práctica en talleres reales, permitiendo a los participantes adquirir habilidades profesionales junto a expertos y obtener una certificación oficial al finalizar la capacitación.

Requisitos para la preinscripción al curso del INADEH

Tener entre 18 y 25 años

Copia del diploma de bachillerato

Copia de la cédula de identidad

Interés en desarrollarse profesionalmente en mecánica automotriz

Residencia en la ciudad de Panamá, disponibilidad de tiempo completo

Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a las siguientes fases del proceso:

Reclutamiento presencial

Pruebas psicológicas y actitudinales

Selección final de aprendices

Este curso representa una oportunidad única para jóvenes que buscan formarse en un área con alta demanda laboral, adquiriendo experiencia práctica y certificación oficial reconocida por INADEH.