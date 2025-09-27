INADEH, curso de mecánica automotriz: Requisitos y formulario de preinscripción

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años interesados en formarse en este sector.
Este programa combina teoría y práctica en talleres reales, permitiendo a los participantes adquirir habilidades profesionales junto a expertos y obtener una certificación oficial al finalizar la capacitación.
Requisitos para la preinscripción al curso del INADEH
- Tener entre 18 y 25 años
- Copia del diploma de bachillerato
- Copia de la cédula de identidad
- Interés en desarrollarse profesionalmente en mecánica automotriz
Residencia en la ciudad de Panamá, disponibilidad de tiempo completo
Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a las siguientes fases del proceso:
- Reclutamiento presencial
- Pruebas psicológicas y actitudinales
- Selección final de aprendices
Este curso representa una oportunidad única para jóvenes que buscan formarse en un área con alta demanda laboral, adquiriendo experiencia práctica y certificación oficial reconocida por INADEH.