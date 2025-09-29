José Caballero, líder en bases robadas de la temporada MLB 2025

El beisbolista panameño José Caballero hizo historia en las Grandes Ligas al convertirse en el líder en bases robadas de la temporada regular de MLB 2025.

El santeño superó su propia marca del año pasado, al acumular 49 bases robadas, consolidándose como uno de los jugadores más veloces y estratégicos en el diamante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972651323402092559&partner=&hide_thread=false El beisbolista panameño José "Chema" Caballero se convirtió en líder en bases robadas de la temporada regular de @MLB.



El santeño superó el su récord del año pasado con 49 bases. pic.twitter.com/AgpSW7EbZe — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2025

“Chema” Caballero, quien ha sido pieza clave en su equipo, sigue demostrando la calidad del talento panameño en el béisbol de alto nivel, ganándose el reconocimiento de fanáticos y especialistas.

José Caballero, orgullo panameño en las Grandes Ligas

Con este logro, Caballero se suma a la lista de panameños que dejan huella en el béisbol de las Grandes Ligas, abriendo camino para las futuras generaciones y reforzando la presencia de Panamá en el deporte internacional.