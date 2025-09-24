José Caballero da hit decisivo y clasifica a Yankees a playoff

El panameño José Caballero se convirtió en protagonista con los Yankees de New Yorkal conectar el hit de la victoria ante los Chicago White Sox, resultado que asegura la participación del equipo en la postemporada de las Grandes Ligas.

José Caballero asegura la clasificación a la postemporada con hit decisivo

Momento en que el panameño José Caballero conecta el hit de la victoria para los @Yankees ante los @loswhitesox, y que asegura su participación en la postemporada. — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

Manuel Ortega Caballero, jugador de cuadro nacido en Panamá, debutó en la MLB el 15 de abril de 2023 con los Seattle Mariners. Desde entonces, ha consolidado su presencia en el béisbol de las Grandes Ligas, siendo una de las figuras panameñas en activo.

Con esta actuación, el infielder istmeño suma un nuevo capítulo a la historia del béisbol panameño en la gran carpa, demostrando el talento nacional en uno de los equipos más emblemáticos de la MLB.