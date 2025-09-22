Balón de Oro 2025: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa 2025 como mejor jugador joven

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal , fue galardonado este lunes en París con el Trofeo Raymond Kopa 2025, que lo distingue como el mejor jugador joven de la temporada 2024-2025.

El futbolista, también candidato al Balón de Oro, repite así un reconocimiento que ya había obtenido el año pasado. “Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, y a mis compañeros. Espero seguir trabajando y ganar muchos más”, expresó Yamal al recibir el trofeo en el teatro del Chatelet.

El Trofeo Kopa se otorga al mejor jugador menor de 21 años, y el jurado está conformado por antiguos ganadores del Balón de Oro, a partir de una preselección elaborada por la revista France Football.

Yamal fue clave en la gran temporada del Barcelona, registrando 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, además de conquistar con el club la Liga española y la Copa del Rey. En la categoría femenina, el premio fue para la española Vicky López, también jugadora del Barcelona.

