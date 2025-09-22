Fútbol Deportes -  22 de septiembre de 2025 - 14:36

Balón de Oro 2025: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa 2025 como mejor jugador joven

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, obtuvo el Trofeo Kopa 2025 al mejor jugador joven de la temporada, tras brillar con 18 goles y 25 asistencias.

Por Noemí Ruíz

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes en París con el Trofeo Raymond Kopa 2025, que lo distingue como el mejor jugador joven de la temporada 2024-2025.

El futbolista, también candidato al Balón de Oro, repite así un reconocimiento que ya había obtenido el año pasado. “Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, y a mis compañeros. Espero seguir trabajando y ganar muchos más”, expresó Yamal al recibir el trofeo en el teatro del Chatelet.

El Trofeo Kopa se otorga al mejor jugador menor de 21 años, y el jurado está conformado por antiguos ganadores del Balón de Oro, a partir de una preselección elaborada por la revista France Football.

Yamal fue clave en la gran temporada del Barcelona, registrando 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, además de conquistar con el club la Liga española y la Copa del Rey. En la categoría femenina, el premio fue para la española Vicky López, también jugadora del Barcelona.

FUENTE: AFP

